وكتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجنادرية.. الجذور والمستقبل ): على مدى ثلاثة عقود نجح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في أن يكون واحداً من أهم الملامح الرئيسة في البناء الثقافي السعودي، إضافة إلى تثبيت اسمه كواحد من أهم المحطات السنوية في المسار الثقافي العربي.واوضحت أن النجاحات المتتالية لمهرجان الجنادرية نتاج طبيعي لرؤية القيادة السعودية منذ انطلاقة المهرجان في العام 1985م وحتى يومنا هذا الذي نعيش فيه أجواء الدورة الثالثة والثلاثين، حيث تحول إلى أهم حدث ثقافي ليس في المملكة فحسب بل تجاوز ذلك إلى آفاق عربية وإسلامية، وأصبح مناسبة سنوية يسترجع فيها الجميع عبق الماضي ويتناقشون في شؤون الحاضر ويتنافسون في محاولات قراءة المستقبل ، وتؤكد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لافتتاح الدورة الجديدة من المهرجان حرص القيادة على دعم المشروع الثقافي الكبير، وترجمة لواقع الحضور القوي لكافة المكونات الثقافية في الوجدان السعودي، فالجنادرية المهرجان ولد ليبقى مناسبة تختلط فيها عناصر التاريخ العربي والإسلامي مع موروث شعبي أصيل صنعه الأسلاف ليمنح الأبناء والأحفاد محفزات معايشة اليوم المستقبل وصناعة الغد في دولة لا تعرف حدوداً للطموح ولا يتوقف فيها قطار العمل عن السير نحو الأمام رغم كل التحديات.وبينت أن المملكة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ليست مشروعاً سياسياً فقط ولا نتيجة لانصهار مكونات مختلفة في كيان واحد بل هي مشروع حضاري كبير يحمل رسالة خالدة تقوم على أسس راسخة ضاربة في عمق التاريخ وقيم المدنية بكافة محدداتها ومفاهيمها الفكرية.وأختتمت بالقول :حضرت الجنادية لتبدأ رحلة الغوص بحثاً عن لآلئ التراث وتنفس عطر الفنون والاستمتاع بأهازيج الماضي الجميل وتذكر ما مضى مادياً وبقي معنوياً من حياة شكلت وجدان ملحمة توحيد وبناء المملكة العربية السعودية المشروع الوحدوي الأنجح في تاريخ العرب الحديث.// انتهى //06:04ت م0005