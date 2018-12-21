طوكيو 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 28ر363 نقطة ، أو 78ر1% ، ليصل إلى 30ر20029 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 56ر36 نقطة، أو 41ر2%، ليصل إلى 60ر1480 نقطة.// انتهى //07:02ت م0006