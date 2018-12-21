مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسنفذت الإدارة النسائية بسجن العاصمة المقدسة أمس البرنامج التوعوي الخاص بداء السكري تحت شعار "عدّل عاداتك"، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة، حيث جرى التعريف بالسكري وأعراضه ومضاعفاته وأهمية متابعة الفحص الدوري لاكتشافه، والفحص الدوري لمن أصيبوا به وأهمية متابعة مستوياته في الدم.وأكدت مديرة السجن ندى الحازمي فحص جميع النزيلات للتأكد من سلامتهن وتقديم المشورة الغذائية والعلاجية المناسبة لكل حالة، لافتة النظر إلى أن البرنامج تضمن زيارة للمعرض الغذائي المصغر الذي أُعِد من قبل منسوبات السجن، وشمل على التعريف بالأغذية الصحية لمريض السكري، ونسب السكر في بعض الأطعمة، وأضرار الوجبات السريعة، والعادات السيئة التي تساهم بشكل كبير في الإصابة بالسكري.// انتهى //07:30ت م0009