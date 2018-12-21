طرابلس 14 ربيع الآخر1440ه الموافق21 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وإدانتة الشديدة للتصعيد العسكري في منطقة السدادة، وتأكيده رفضه الاستفزاز غير المبرر الذي قد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف.وأشارت إلى إصدار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في واقعة ضبط حاويتين محملتين بأسلحة وذخائر بميناء الخمس البحري قادمتين من تركيا. وإصداره تعليمات إلى وزارة الخارجية بمخاطبة السلطات التركية ومطالبتها بالوقوف على كامل ملابسات الواقعة وحيثياتها.ونقلت صحف الجمعة إدانة اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة غرب العاصمة، لما يجري في مدن وقرى ورشفانة من جرائم وعمليات سطو مسلح وتصفية لمواطنين، ورمي جثثهم في أماكن متفرقة من المنطقة في غياب تام لدور الجهات المكلفة من حكومة الوفاق الليبية.ونوهت إلى إعلان السلطات الإيطالية إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي، وإيضاحها أنه جرى التوصل إلى القرار بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها المشير خليفة حفتر إلى إيطاليا.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التي أكد خلالها أن نفط ليبيا ليس رهينة ولا غنيمه وإنما ثروة وطنية ينبغي أن تبقى فوق المساومات والتجاذبات والصدامات.// انتهى //09:00ت م0010