سنغافورة 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسقفزت أسعار النفط الجمعة، بعدما كانت قد هوت خمسة بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفعل إشارات على أن خفض إنتاج أوبك الذي سيبدأ في الشهر المقبل سيكون أكبر من المتوقع.وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.5% إلى 54.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد هبط 2.89 دولار في الجلسة السابقة. ويتجه برنت إلى الانخفاض 9.4 بالمئة هذا الأسبوع.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.7% إلى 46.22 دولار للبرميل. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى التراجع بنحو 9.5 بالمئة هذا الأسبوع.// انتهى //10:05ت م0013