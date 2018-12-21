براغ 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسلقي خمسة أشخاص على الأقل من عمال المناجم حتفهم إثر وقوع انفجار بفعل غاز الميثان في منجم للفحم بشمال شرق جمهورية التشيك.وقال المتحدث باسم شركة (أو كيه دي) المشغلة للمنجم، إيفو سيليتشوفسكي: إن عشرة عمال على الأقل أصيبوا في الحادث، فيما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.وأضاف أن فرق الإغاثة تواصل بذل الجهود للعثور على العمال المفقودين في المنجم الكائن ببلدة كارفينا، مشيرًا إلى أن الانفجار وقع أمس، على عمق نحو 800 متر تحت سطح الأرض.// انتهى //10:17ت م0015