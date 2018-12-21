القاهرة 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنفيذ المشروعات التنموية الجارية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ينعكس إيجابيًا على توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمصريين.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وسلطت صحف الجمعة الضوء على دعوة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إلزام الحوثيين باتفاق مدينة الحديدة.وأشارت إلى مطالبة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري بشأن ضبط حاويتين بهما أسلحة في ميناء الخمس غرب ليبيا.وتناقلت إعراب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، عن أمله في أن تشكل قمة بيروت نقلة نوعية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.ونشرت صحف مصر إعلان الداخلية المصرية مقتل ثمانية عناصر من حركة "حسم" الإخوانية، والقبض على أربعة أعضاء آخرين، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد مجموعة من الأهداف المهمة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.// انتهى //10:20ت م0016