القاهرة 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7ر4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر744 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فـقـفـز مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 08ر1 في المائـة ليسجل مستوى 13138 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 47ر0 في المائـة ليبلغ مستوى 678 نقطة، كما ارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 48ر0 في المائـة ليبلغ مستوى 1699 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول لتبلغ 7ر6 مليار جنيه من خلال تداول 107ر1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 99ر64 % من اجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 51ر26% والعرب على 51ر8%.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 06ر25 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 82ر81 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 273 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 281 ألف سند.// انتهى //10:52ت م0017