الخرطوم 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على المباحثات التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمكي مكنن، التى شملت عددً امن القضايا التي تهم البلدين على رأسها معالجة المسائل المتعلقة بالحدود وترسيمها.ونشرت إعلان وزارة النفط والمعادن السودانية توقيع اتفاقية أمس، مع شركات روسية لبناء مصفاة بشرق البلاد.وتطرقت صحف الجمعة إلى إقرار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميتسورا، بفشله في تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام.وأشارت إلى تخريج أول دفعة من قوات الأمن الخاصة أمس بمدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة، التي سيتم نشرها في مدينة الحديدة بعد انسحاب مليشيات الحوثي الانقلابية، بموجب اتفاقستوكهولم.ونشرت صحف السودان إعلان الداخلية المصرية، مقتل 8 مسلحين إثر تبادل لإطلاق النار في القاهرة والجيزة غرب العاصمة.// انتهى //10:55ت م0020