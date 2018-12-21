عمّان 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني ورؤساء النقابات المهنية.واهتمت صحف الجمعة بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، حول أوضاع اللاجئين الفلسطينين.وسلطت صحف الأردن اليوم الضوء على حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالت 15 مواطنًا فلسطينيًا خلال اقتحامها مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.// انتهى //11:29ت م0024