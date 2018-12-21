إسلام آباد 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريحات وزيرا الخارجية والإعلام الباكستانيين، وتأكده على أن الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ساعد باكستان في التغلب على أزمتها الاقتصادية.واهتمت بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى باكستان ولقاءه كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي واستعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما اهتمت صحف الجمعة بمطالبة رئيس الوزراء الباكستاني عمران من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بالتدخل لوقف ما وصفه بالانتهاكات الهندية لحقوق الإنسان في إقليم كشمير.وأخبرت عن اعتقال وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية سبعة إيرانيين يحملون جوازات سفر وبطاقات هوية باكستانية مزورة أثناء عودتهم من البحرين إلى باكستان.وتابعت تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في أبوظبي للتوصل إلى حل للأزمة الأفغانية.وتناقلت صحف باكستان مطالبة البرلمان الأوروبي للسلطات الإيرانية الإفراج عن 41 عاملاً في الأحواز كانوا يتظاهرون لأكثر من ‏شهر، احتجاجاً على توقف رواتبهم.// انتهى //11:41ت م0026