الجزائر 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في رسالة إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، عزمه على مواصلة العمل من أجل تمتين علاقات التعاون التي تربط البلدين، وحرصه على تطوير العلاقات بينهما بما يتماشى وتطلعات شعبيهما.دوليًا.. اهتمت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشروع في سحب جيش بلاده من سوريا، وإشارته إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في محاربة الإرهاب ومواصلة القتال ضد تنظيم داعش ال‘رهابي.وتطرقت صحف الجمعة إلى استعدادات تركيا لشن هجوم على معاقل المسلحين الأكراد شمال سوريا.وعرجت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، على إدانة الحكومة المغربية أمس، جريمة قتل سائحتين أجنبيتين فى منطقة إمليل بإقليم الحوز، وتصويت البرلمان الدنماركي على تمويل خطة لاحتجاز مهاجرين أجانب أدينوا بارتكاب جرائم على جزيرة صغيرة.// انتهى //12:11ت م0027