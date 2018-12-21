القدس المحتلة 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا على حاجز عسكري في القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب المقدسي مالك محيسن على حاجز مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال نقل الشاب محيسن بواسطة سيارة عسكرية الى أحد مراكز التوقيف في المدينة للتحقيق معه.// انتهى //12:11ت م0028