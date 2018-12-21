رام الله 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وسلطت الضوء على مواصلة إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإعطابهم إطارات 40 مركبة وخطهم لشعارات عنصرية في بيت حنينا، وتجريفهم لمئات الدونمات من أراضي أم صفا وبتير.وتحدثت صحف الجمعة عن إعلان الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدات إضافية لفلسطين تتضمن توجيه 14 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية.وأولت اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية، أن وحش الاستيطان يلتهم الأرض الفلسطينية وسط انحياز أميركي وتخاذل دولي.وأوردت صحف فلسطين اليوم تحميل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات التصعيد الخطير والاعتداءات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة.// انتهى //12:16ت م0030