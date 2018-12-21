تونس 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واستنوعت المواضيع التي تناولتها الصحف التونسية الصادرة اليوم، حيث كتبت عن سلسلة التفجيرات التي هزت مدينة الحديدة اليمنية قي ثاني أيام الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، التي تهدف إلى تمهيد السبيل لإجراء مفاوضات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقارب أربعة أعوام.وأوردت نبأ تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قد يسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة للأمن العالمي.وكتبت صحف الجمعة عن توعد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بالقضاء على المسلحين الأكراد خلية العملية العسكرية المرتقبة شمال شرق سوريا.وتحدثت عن اشتراط كوريا الشمالية رفع العقوبات عليها لنزع سلاحها النووي، مشيرة إلى إصرار الولايات المتحدة على استمرار العقوبات على بيونغ يانغ حتى يتم تحقيق النزع النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل.ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة إلى إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا اتفاقًا يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة المعدلات المتزايدة للهجرة، وقيام ألبانيا طرد سفير إيران ودبلوماسيًا إيرانيا آخر لديها.// انتهى //12:19ت م0032