الرباط 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بزيارة الصداقة والعمل التي بدأها الوزير الأول في كوريا الجنوبية لي ناك يوون للمغرب في إطار سعي البلدين إلى الدفع بالعلاقات الثنائية والرقي بالتعاون الاقتصادي.وتطرقت إلى تمكن المصالح الأمنية المغربية من اعتقال الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في تنفيذهم لجريمة قتل سائحتين دانماركية ونرويجية في منطقة جبلية بالمغرب، الذين ينتمون لجماعة متطرفة.وواصلت صحف الجمعة مواكبتها للتطورات الميدانية في اليمن، مشيرة إلى أن الهدوء النسبي عاد ليخيم على محافظة الحديدة غرب اليمن بعد خرق المسلحين الحوثيين لاتفاق الهدنة الذي أقرته الأمم المتحدة.وذكرت أن مجلس الأمن يناقش حاليًا مشروع قرار طرحته بريطانيا لتأييد الاتفاق وتقديم مقترحات حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات.كما أشارت الصحف إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يدين إيران بشأن الحرب في اليمن.وتحدثت صحف المغرب عن ردود الأفعال داخل الولايات المتحدة وخارجها إزاء قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، الذي يأتي في وقت تستعد فيه تركيا لشن عملية عسكرية ضد الأكراد شمال سوريا.// انتهى //12:24ت م0033