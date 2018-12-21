الخرطوم 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأوضحت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "اليوناميد" أنها أكملت أمس، إغلاق وتسليم 10 مواقع ميدانية للحكومة السودانية، وذلك بعد تسليم موقعها في قريضة بجنوب دارفور.وذكرت البعثة في تعميم صحفي، أن إغلاق تلك المواقع يأتي تماشيًا مع المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة البعثة الجارية الآن، كما فوضها بذلك مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2429 الصادر في يوليو 2018.وأبانت أن المواقع التي تم تسليمها بين شهري أكتوبر وديسمبر 2018، السريف وأم برو وكورما في ولاية شمال دارفور، ولبدو وشعيرية في ولاية شرق دارفور، وكذلك مُكجر في ولاية وسط دارفور، ومستيري ومورني في ولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى برام وقريضة في ولاية جنوب دارفور.// انتهى //12:40ت م0035