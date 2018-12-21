الجوف 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ,بتوزيع 37 طنًا من السلال الغذائية على النازحين في أرياف مديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3000 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 302 مشروع.// انتهى //13:36ت م0041