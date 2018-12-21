ابو ظبي 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسيشهد استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي غدا نهائي غير متوقع لكأس العالم للأندية 2018 لكرة القدم بين ناديا العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني .ويطمح العين إلى أن يصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب، بينما يأمل ريال في الفوز بالمسابقة بنظامها الجديد للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع غريمه برشلونة .وحقق ريال مدريد بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة ، لقب مونديال الأندية في أعوام 2014 و2016 و2017، بينما يشارك العين بطل الإمارات للمرة الأولى فيها .وتمكن العين في المسابقة، من تجاوز تيم ويلينغتون النيوزيلندي بصعوبة بالغة بعدما حول تأخره صفر-3 إلى تعادل 3-3 قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له بالفوز 4-3، ثم تجاوز عقبة الترجي التونسي بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، وحقق المفاجأة الأكبر في نصف النهائي بتخطيه ريفر بلايت بركلات الترجيح 5-4 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2).وتقام السبت أيضا مباراة المركز الثالث بين ريفر بلايت وكاشيما أنتلرز .// انتهى //14:00ت م0045