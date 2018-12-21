روما 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسيحل فريق روما ضيفا على يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم السبعة الماضية غدا السبت في تورينو ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .وحقق يوفنتوس الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن، بداية قياسية في الدوري هذا الموسم ،فيما يأمل روما في أن يتفادى الهزيمة الخامسة هذا الموسم (مقابل 6 انتصارات و6 تعادلات)، التي ستجعله بعيدا بفارق 25 نقطة عن مضيفه .ويستضيف نابولي فريق سبال أحد فرق القاع والقابع على حافة منطقة الهبوط مع 16 نقطة في المركز الـ 15 ، ويلتقي انتر ميلان الثالث برصيد 32 نقطة مع صاحب المركز الأخير كييفو (4 نقاط)، ويستقبل ميلان الرابع بـ 27 نقطة مع فيورنتينا.ويلتقي لاتسيو الخامس بـ25 نقطة مع كالياري، وساسوولو مع تورينو، وأودينيزي مع فروزينوني، وجنوى مع أتالانتا، وإمبولي مع سمبدوريا، وبارما مع بولونيا .// انتهى //14:04ت م0047