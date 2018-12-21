جيزان 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء غد السبت ، انطلاق فعاليات مهرجان العسل الرابع وخيمة العسل والأسر المنتجة والتسوق ، الذي تستضيفه محافظة العيدابي.وأوضح محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان حسين بن ضيف الله الدعجاني ، أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان تأتي تأكيدًا على اهتمام سموه المستمر بكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في محافظة العيدابي وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.وبين أن مهرجان العسل الرابع ، سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها انتاج العسل , وما تشتهر به جبال وأودية المنطقة منتجات زراعية وحرف يدوية متنوعة .وأكد أهمية المهرجان في دعم النحالين والمناحل وإنتاج العسل بجودة عالية والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما يتميز به من عناصر ومكونات طبيعية يضاهي منتجات العسل الخارجي , وتتميز محافظة " العيدابي " في إنتاج العديد من أنواع العسل منها "السدرة والسلم والطلح والضهيان والقتاد والصيفي والربيعي والزهور والحمضيات والبساتين " وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها منطقة جازان .وبين محافظ العيدابي أن سمو أمير المنطقة سيدشن خلال الزيارة عدداً من المشروعات التنموية والتطويرية والبلدية والتعليمية والصحية والنقل والمياه بالمحافظة بقيمة اجمالية تزيد عن 500 مليون ريال ستسهم في توفير مختلف سبل الراحة للمواطنين انفاذاً لتوجيهات واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- .وعبر الدعجاني في ختام تصريحه عن سعادته وأهالي المحافظة بزيارة المحافظة وتدشين مهرجان العسل والمشروعات التنموية بالمحافظة ، وما تحضى به المحافظة من متابعة متواصلة من سموه ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان .// انتهى //14:08ت م0048