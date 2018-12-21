الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جناح محافظة الخرج المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 الذي تقدر مساحته بـ 5000 متر مربع ويحتوي على برج الخرج والساقي وعريش المؤسس ومسرح يقدم فيه الفلكلور الشعبي لأهالي الخرج .وتجول سموه في أرجاء الجناح مطلعاً على ماسيقدم للزوار بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.من جانبه أكد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي أن هذه المشاركة تعد الأولى بجهود مباركة ومتابعة من لدن سمو أمير منطقة الرياض للجناح.وعن مكونات الجناح ذكر الماضي أنه يتكون من عدة أقسام ومعالم، حيث روعي في التصميم محاكاة قصر الملك عبدالعزيز، وبرج الخرج والساقي ومجلس للضيافة واستقبال الزوار وأجنحة للدوائر الحكومية والخاصة ومتحف تراثي وعدد من الأركان الماركة بمنتجات طبيعية تتميز بها الخرج مثل التمور وبعض المنتجات والمشغولات اليدوية إضافة إلى مسرح معد للمسابقات والفعاليات والفلكلور الشعبي ومعرض للصور، والمبادرات والمشروعات التطويرية بالمحافظة، والأسر المنتجة .وثمن الماضي لسمو أمير منطقة الرياض تكرمه بافتتاح الجناح، واصفا ذلك بالتتويج لجهود أهالي ورجال أعمال الخرج، الذين بذلوا الجهد لتكون مشاركة الخرج نوعية في هذه التظاهرة الوطنية الثقافية الكبرى، وعلى قدر تطلعات الأهالي، متمنيا للزوار قضاء وقت مميز في الجناح.// انتهى //14:19ت م0051