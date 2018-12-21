الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جناح محافظة الغاط المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33وتجول سموه في أرجاء الجناح مطلعاً على ما سيقدم للزوار بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.من جانبه ثمن محافظ الغاط منصور بن سعد السديري دعم ورعاية سمو أمير منطقة الرياض لجناح المحافظة في الجنادرية مبيناً أن التصميم العرض والتصميم تمت مراعات فيه بيئة المحافظة وتاريخها وأهم مايميزها من معالم تاريخية ومناطق جذب .ونوّه بما تتميز به المشاركة في الجنادرية من استعراض لتاريخ المحافظة ورجالاته ومنتجاتها المتعددة المجالات .وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن بالغ سعادته بما يقدمه الجناح من فائدة وخدمة للزوار مؤكداً على التمثيل المميز للمحافظة وإدارتها الحكومية .// انتهى //14:21ت م0053