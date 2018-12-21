لندن 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعادة تشغيل مطار غاتويك جنوب لندن بشكل محدود أمام الرحلات صباح اليوم لأول مرة منذ مساء الأربعاء الماضي، بعدما أغلق بسبب أنشطة غير قانونية لطائرات مسيرة دون طيار.وتناولت الصحف أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ببدء سحب حوالى 7 آلاف جندي من أفغانستان، وهو ما يمثل حوالى نصف إجمالي عدد الجنود الأمريكيين الموجودين فى البلاد .وسلطت الصحف البريطانية الضوء على مقتل 8 أشخاص، على الأقل، وإصابة العشرات خلال احتجاجات يشهدها السودان على ارتفاع أسعار الخبز والوقود .كما تناقلت الصحف إعلان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، استقالته من منصبه حيث سيغادر الجنرال منصبه في فبراير المقبل .// انتهى //14:40ت م0055