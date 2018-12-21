الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واستنطلق غداً أول الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض.وتسلط الندوة الأولى الضوء على الشخصيات المكرمة لهذا العام ، وابرز اعمالهم وسيرهم الذاتية يتحدث فيها عدداً من المتخصصين في هذا المجال ، فيما تتحدث الندوة الثانية عن ( المرأة في رؤية المملكة 2030 م )، يشارك فيها نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية معالي الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، بورقة عمل (جهود وزارة العمل في تأهيل المرأة وتمكين المرأة) ، وعضو مجلس الشورى عضو اتحاد البرلمانات العالمية الدكتورة هدى الحليسي بورقة عمل عنوانها (المرأة السعودية والاتفاقات الدولية).وتشارك في الندوة مديرة الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ بورقة عمل بعنوان (المرأة وسوق العمل.. الفرص والمجالات التدريبية)، والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو بورقة عمل (جهود أرامكو في تأهيل وتمكين المرأة)، وتدير الجلسة عضو مجلس الشورى الدكتورة فوزية محمد أبا الخيل. // انتهى //14:48ت م0056