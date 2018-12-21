الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسيبدأ الفريق الأول للعبة كرة اليد بنادي الخليج السعودي مشاركته في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 34 للأندية أبطال الدوري بمواجهة مستضيف البطولة نادي ساقية الزيت التونسي، غداً السبت على صالة البجاوي في مدينة صفاقس التونسية.ويتطلع نادي الخليج في تحقيق الانتصار من خلال الظهور الأول له في البطولة التي انطلقت منافساتها أول أمس الأربعاء، وعلى الطرف الأخر فيمتلك نادي ساقية الزيت نقطتين في رصيده جمعها من الفوز على نادي أمل سكيكدة الجزائري في افتتاح مباريات البطولة.يذكر أن الخليج السعودي يلعب ضمن أندية المجموعة الأولى للبطولة، التي تضم بجواره أندية ساقية الزيت التونسي وأمل سكيكدة الجزائري والسالمية الكويتي .// انتهى //15:30ت م0060