بيروت 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسبحث مسؤول وحدة الحماية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ماتيو بناتي مع وفد من لجنة المتابعة لشؤون النازحين الفلسطينيين من سوريا في تأمين الحماية والمساعدات العاجلة للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان .وأعلن لجنة المتابعة في بيان أنها ناقشت مع المسؤول الأممي خلال اجتماع عقد في البقاع شرق لبنان، العديد من القضايا التي تخصّ النازحين الفلسطينيين من سوريا وما يتعلق بموضوع الحماية للأسر.وأكدت لجنة المتابعة في البيان أنها اتفقت مع الأونروا على استمرارية اللقاءات بينهما، والعمل على تأمين مساعدات عاجلة للنازحين خاصة خلال فصل الشتاء.وأشار البيان إلى أن العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا في لبنان، تعاني من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة وعدم توفر موارد مالية.//انتهـى//15:38ت م0061