ظهران الجنوب 14ربيعا الثاني 1440 هـ الموافق 21ديسمبر 2018 م واسواصلت بلدية محافظة طريب جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة واحد طن من المخلفات في جميع انحاء المحافظة والمركبات المتهالكة ، وتكثيف أعمال النظافة بإزالة الأشجار الضارة حول الطرق .وأوضح رئيس البلدية غرم عبدالله الاحمري, أن مبادرة معالجة التشوه البصري, تهدف إلى تحسين المشهد الحضري بمحافطة طريب، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الاتصال بمركز طوارئ البلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.// انتهى //15:40ت م0064