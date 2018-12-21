لندن 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واساستمر انخفاض الدولار اليوم ليواصل بذلك الخسائر التي مني بها يوم امس متجهاً نحو أكبر هبوط أسبوعي في عشرة أشهر بعد التاثر بمخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية وتراجع العائد على السندات.ومقابل سلة عملات منافسة، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر على نطاق واسع عند 96.247، لكنه أتجه نحو الهبوط بمقدار 1.2 % هذا الأسبوع ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف فبراير.// انتهى //15:48ت م0066