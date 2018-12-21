عام / بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى التركيز على إغاثة اللاجئين في ماينمار
الجمعة 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م واس
لندن 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس
دعت بريطانيا اليوم المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين في ميانمار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين .
وقال وزير شؤون آسيا والباسفيك البريطاني مارك فيلد في بيان : من المهم أن يستمر تركيز المجتمع الدولي على مساعدة اللاجئين وتحقيق المحاسبة للمسؤولين عن الجرائم ، مشدداً على ضرورة تحقيق شروط العودة للاجئين الروهينغا التي تحقق لهم خيار العودة الطوعية الكريمة.
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16:23ت م
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