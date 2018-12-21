لندن 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسدعت بريطانيا اليوم المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين في ميانمار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين .وقال وزير شؤون آسيا والباسفيك البريطاني مارك فيلد في بيان : من المهم أن يستمر تركيز المجتمع الدولي على مساعدة اللاجئين وتحقيق المحاسبة للمسؤولين عن الجرائم ، مشدداً على ضرورة تحقيق شروط العودة للاجئين الروهينغا التي تحقق لهم خيار العودة الطوعية الكريمة.// انتهى //16:23ت م0069