أبها 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، مركبة لنقل المواد الغذائية، بعد الاشتباه بحمولتها.وأوضح المركز الإعلامي بأمانة عسير أن الفرق الرقابية صادرت أكثر من 41 ألف عبوة، لـ 706 أصناف من المواد الغذائية، كانت منتهية الصلاحية، وذلك بعد فحصها والتأكد من ذلك، الأمر الذي دعا إلى إتلاف المضبوطات، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع مناطق المملكة .// انتهى //17:12ت م0074