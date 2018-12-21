بيروت 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسالتقي الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم بالسفير الألماني في لبنان جورج دارغلين.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين .كما التقى من جانب آخر الرئيس الحريري بوفد من النواب الفرنسيين برئاسة جان كريستوف لاغار رئيس إتحاد الديمقراطيين والمستقلين، وبحث خلاله المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .// انتهى //17:17ت م0075