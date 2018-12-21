عام / الرئيس الحريري يلتقي السفير الألماني ووفدًا فرنسياً
الجمعة 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م واس
بيروت 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس
التقي الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم بالسفير الألماني في لبنان جورج دارغلين.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين .
كما التقى من جانب آخر الرئيس الحريري بوفد من النواب الفرنسيين برئاسة جان كريستوف لاغار رئيس إتحاد الديمقراطيين والمستقلين، وبحث خلاله المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
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17:17ت م
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