إسلام آباد 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04% أي ما يعادل 14 نقطة، وأقفل عند مستوى 38251 نقطة.وبلغ حجم التداول 98563050 سهماً نفذت في 314 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 151 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 139 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.وسيطرت أسهم شركات الطاقة والبنوك التجارية والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة .// انتهى //17:17ت م0076