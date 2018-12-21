الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واستطلق هيئة النقل العام خدمة النقل الترددي للعائلات من مدينة الرياض إلى أرض مهرجان (الجنادرية 33)، مضاعفةً بذلك خدمتها هذا العام عبر اعتمادها 4 مواقع تمثل محطات النقل الترددي من وإلى القرية التراثية بالجنادرية.. وجاءت على النحو التالي:- غرناطة مول- مواقف إيكيا- المكان مول- نادي الرياضوحول ساعات توفير الخدمة، بين مدير إدارة دعم التنفيذ في قطاع النقل البري بالهيئة المهندس محمد بن علي القرني أن ساعات الخدمة تبدأ من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 11 مساءً، علماً بأن الخدمة مخصصة للعائلات فقط، وتنطلق من المواقع الأربعة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/4/18هـ.وأوضح القرني أن الخدمة تأتي هذا العام استمراراً لنجاح تجربة النقل الترددي للعائلات من الرياض إلى الجنادرية والتي قدمتها هيئة النقل العام العام الماضي 1439هـ بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، عبر المشغل صاحب الامتياز للنقل داخل المدن وفيما بينها الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).وأكد أن دعم الهيئة لهذه الخدمة يأتي ضمن برنامج متكامل لدعم تنفيذ مبادرات النقل الجماعي بالحافلات داخل المدن وإلى مواقع الجذب السياحي والجماهيري، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على مراقبة جودة هذه الخدمة وكفاءتها تحقيقًا لرضى العوائل المستفيدين منها خلال أيام المهرجان.من جانبه أوضح المهندس ماجد بن سالم الزهراني مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة ان هذا العام سيشهد خدمة إضافية وهي خدمة الأجرة والتأجير عبر التطبيقات وبالتعاون مع الحرس الوطني سيتم تخصيص موقعين لهذه الخدمة في محيط مهرجان الجنادرية ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم خيارات أكبر وأكثر مرونة.واختتمت الهيئة بتقديم الشكر لشركاء تقديم الخدمة ممثلين بوزارة الحرس الوطني الجهة المنظمة للمهرجان والتي سخرت كل الجهود لتقديم الخدمة، وكذلك وزارة النقل التي ساهمت في تنفيذ البنية التحتية لهذه الخدمة، والإدارة العامة للمرور والتي تلعب دورا ً محورياً ورئيسياً في تنظيم وإدارة حركة الحافلات في كافة المواقع، والشركة المشغلة الشركة السعودية للنقل الجماعي.// انتهى //17:20ت م0077