عام / وزير الخارجية التونسي يلتقي وفداً من جامعة الدول العربية
الجمعة 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م واس
تونس 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس
التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم ، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي والأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة عبد الله جرمان.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية ، أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية للدورة العادية الثلاثين للقمة العربية المقرر عقدها بتونس نهاية شهر مارس 2019م .
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17:41ت م
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