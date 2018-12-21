تونس 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم ، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي والأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة عبد الله جرمان.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية ، أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية للدورة العادية الثلاثين للقمة العربية المقرر عقدها بتونس نهاية شهر مارس 2019م .// انتهى //17:41ت م0078