الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسحول فريق الهلال خسارته إلى فوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ضيفه الأهلي اليوم في الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة السابعة، وتعادل بافيتيمبي جوميز للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بالتعادل ، وفي الشوط الثاني سجل ياسر الشهراني الهدف الثاني للهلال في الدقيقة47، وأضاف كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من ركلة جزاء قبل أن يختتم أندري كاريلو رباعية الهلال في الدقيقة 77، إلا أن عمر السومة سجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث له (هاتريك) ولفريقه في الدقيقة 85 .وبذلك يرتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب ، محققا انتصاره الحادي عشر في الدوري هذا الموسم ، وتوقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الخامس متلقيا هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم .// انتهى //17:45ت م0080