مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسحدد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة 222 معياراً لإعادة تصنيف فنادق أم القرى وذلك بعد الانتهاء الجزئي في إعادة تصنيف 95 فندقا في الأسابيع الماضية.وبين مدير عام السياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني أن ثلاث لجان مسؤولة عن تصنيف فنادق مكة المكرمة زارت 95 فندقا من فئة الأربعة وخمسة نجوم خلال سبعة أسابيع للوقوف الفعلي على معايير الخدمة تمهيداً لإعادة التصنيف وتقديم رؤية حقيقية عماهية الخدمات وجودتها لافتا أن المعايير اللازمة في التصنيف استندت على أكثر من 222 معياراً وفق أحدث المواصفات العالمية مؤكداً أن جميع فنادق مكة المكرمة بدون استثناء ستخضع للتصنيف لتطوير خدماتها وأن الفنادق التي لا تحافظ على معايير الجودة اللازمة ستنزل عن مستوى معايير تصنيف الهيئة.وأفاد أن الهدف من إعادة التصنيف يتمثل في تحفيز القطاع للمضي نحو أعلى مستويات للجودة ومعالجة جوانب القصور وتدعيم الإيجابيات موضحا أنه يتم إعادة التصنيف وفق معايير من ضمنها الموقع وجودة الخدمات والمرافق ومستويات الخدمة وعدد الغرف ومدى تلبيتها لاحتياجات الزوار القادمين من عدة جنسيات مختلفة بالإضافة إلى توسيع القطاع وتشجيع العديد من رؤوس الأموال للتوسع في الاستثمار في قطاع الفنادق لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق.// انتهى //17:59ت م0083