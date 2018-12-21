الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (37) على رعاية ومساهمة نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الرابع رعاية نادي الفروسية والشوط السابع مساهمة نادي الفروسية ( بطل الميادين التمهيدي ) والتاسع تقديرية نادي الفروسية ( لرؤية 2030 ) .وسلم مشرف العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لرعاية نادي الفروسية لعبدالعزيز الموسى بعد فوز الجواد ( راعيها ) العائد ملكيته لإسطبل عبدالإلة بن عبدالعزيز الموسى الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الرابع ، كما سلم العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية ( بطل الميادين التمهيدي ) للمدرب بدن السبيعي بعد فوز الجواد ( جبل قاسيون ) العائد ملكيته لإسطبل سلطان بن عبدالله العتيبي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .وسلم العشري أيضاَ الجائزة التقديرية للمدرب شالح العضياني بعد فوز الجواد ( درواس ) العائدة ملكيته لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع .// انتهى //19:21ت م0098