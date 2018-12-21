الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسشهدت الفنون والعروض الشعبية التي تنوعت واختلفت في بيت المنطقة الشرقية "بيت الخير" إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استوقفتهم هذه العروض أثناء زيارتهم لبيت الشرقية، وجاء ذلك خلال زفة العروس التي استقبلتهم بها فرقة الفنون الشعبية في ساحة البيت الخارجي وهي عرضة "الليوه والعاشوري" وهناك العديد من العروض الشعبية التي يتم التهيئه لإقامتها على أرض المهرجان.وأوضح رئيس فرقة الراية جوهر ادهام الدوسري أن أبرز العروض والفنون التي تقدم هي الفن البحرية ومنها "الليوه" و "العاشوري" و"الطنبورة" و"الخماري" وأيضا الفنون الأخرى "كالقادري" و"البسته"، وزفة المعرس التي تقام داخل البيت الشعبي، والفنون الزراعية فن"دق الحب" بالإضافة إلى الأغاني الخاصة بالصرام والحصاد وأغاني البناء، مبيناً أن جميع الفرق تعمل بشكل يومي في ساحة البيت وعلى المسرح.وأشار إلى أنه يوجد في بيت الشرقية فرق شعبية من الدمام والإحساء تقدم الفنون الشعبية على مسرح البيت وفي ساحة البيت الخارجية وأحيانا تكون متجولة داخل البيت، لافتاً إلى أن المنطقة الشرقية ثرية بالفنون الشعبية فهناك الفنون البحرية والزراعية بالإضافة إلى فرقة الألعاب الشعبية التي يقدمها مجموعة من الشباب.// انتهى //19:21ت م0099