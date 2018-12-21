الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأقيمت اليوم مباراتين ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة جمعت الاتحاد مع النهضة، وأحد مع الوحدة.وفاز الاتحاد على النهضة بنتيجة 90-60 على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، ليرفع الاتحاد رصيده لـ11 نقطة متقدماً للمركز الثاني، فيما استمر النهضة في المركز الأخير وله 7 نقاط.وتمكن أحد من الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 70-66 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، وبهذه النتيجة استمر أحد في صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة ، وارتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في المركز الخامس .وتستكمل مباريات الجولة غدا السبت بلقاء السلام ثامن الترتيب مع ضيفه الأنصار صاحب المركز التاسع على صالة نادي النهضة ، ويستضيف الأهلي نظيره الهلال في تمام الساعة 4 عصراً على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة في لقاء مؤجل من الجولة السابعة .// انتهى //19:21ت م0100