الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسانهت المؤسسة العامة للتقاعد استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، ورحب المؤسسة بزوار المهرجان ، داعية عملاءها للاستفادة من الخدمات المقدمة في جناحها بالجنادرية والتي تشمل خدمات المشتركين والمتقاعدين، وبرنامج المزايا والعروض وبرنامج مساكن للتمويل العقاري.وتقدم المؤسسة هذا العام عبر مقرها الدائم بالمهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والخدمات، حيث تم ربط المقر الرئيس للمؤسسة آلياً بمقرها في الجنادرية وذلك لتقديم جميع خدماتها لزوار المهرجان الكرام، حيث تم تخصيص ركن متكامل للتعريف والتسجيل في خدمات المؤسسة الالكترونية والتي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد والوكيل إنجاز معاملاتهم عن طريق الأجهزة الذكية بكل يسر وسهولة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.ويعرض الجناح خطة التوجه الرقمي للمؤسسة تماشياً مع استراتيجيتها 2022، التي تسعى من خلالها إلى استكمال مسيرة التحول الرقمي وأتمته كافة خدماتها، إلى جانب توفير العديد من الخدمات لذوي الهمم من الصم عبر خدمة التواصل بلغة الإشارة، كما تم تخصيص موظفين لشرح محتويات الجناح وشرح أنظمة التقاعد من خلال لغة الإشارة.وخصص الجناح موظفات لاستقبال زائرات جناح المؤسسة من النساء لتقديم كامل الخدمات لهن والإجابة عن استفساراتهن، كما تقدم المؤسسة لزوارها في الجنادرية عرض حصري على برنامج "مساكن للتمويل العقاري إضافة إلى خدمة تقديم الطلبات للبرنامج مع شرح متكامل له، مع إمكانية تعبئة الاستمارات وتوقيع العقود للطلبات المكتملة.// انتهى //19:23ت م0102