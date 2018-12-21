تونس 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم ، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه البنك بتونس حالياً لإطلاق تقريرين حول التنمية في العالم لسنة 2019م والتربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .وأكد الرئيس التونسي وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البنك الدولي والاستفادة مما يوفره من برامج وتمويلات من شأنها أن تدعم التوجهات التنموية .من جانبه شدد بالحاج على حرص البنك على التعاون مع تونس ودول المنطقة من اجل وضع برنامج عمل مشترك وطَموح يهدف إلى توفير مناخ اقتصادي واجتماعي متطور من خلال تمكين الأجيال الجديدة من المعارف اللازمة في مجال الاقتصاد الرقمي حتى تتمكن من مواكبة التحوُّلات المتسارعة في طبيعة العمل والإسهام الفاعل في التنمية المستدامة لبلدانهم .// انتهى //19:25ت م0103