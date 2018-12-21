الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسوقع معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ومعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، اليوم الأربعاء 12/ 4 /1440هـ اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ممثلةً بالمكتبة الرقمية السعودية والهيئة العامة للإحصاء .وأوضح معالي نائب وزير التعليم أن الاتفاقية التي وقعت اليوم ستضيف بُعد جديد للمكتبة الرقمية السعودية وستدعم تواجدها على منصات البحث العلمي بالاضافة إلى الاطلاع على الكثير من البيانات والكثير من المراجع والمصادر الرئيسية مشيراً إلى أن هذا الربط ما بين الوزارة والهيئة العامة للاحصاء يشكل أهمية للباحثين والمهتمين للحصول على البيانات والمعلومات بشكل سهل و منظم وسريع .وأبان العاصمي أن هذه الاتفاقية هي امتداد لإتفاقيات أخرى مع الهيئة العامة للاحصاء، وأن التعاون قائم بتنظيم العمل في أعلى مستويات الدقة وتحديد المهام والمسؤوليات والأدوار متطلعين بأن تساهم الاتفاقية في تحقيق الأهداف التي أبرمت من أجلها، واستفادت كافة القطاعات والجهات و الأفراد من خدماتها .من جهته قال معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، إن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والوزارة هي مشروع واحد من ضمن المشاريع والمبادرات الكثيرة سواء كانت إحصائية ميدانية أو السجلات لدى وزارة التعليم .وأكد حاجة الباحثين في المكتبة الرقمية إلى الأرقام والاحصاءات للاستفادة منها في البحث العلمي، مبينا أن الاتفاقية تضمنت التفصيل الدقيق للتكامل ما بين الهيئة والمكتبة الرقمية، وأن هذه المذكرة تؤكد وتؤطر أهمية العمل المشترك بضمان الاستدامة المشتركة بين الاجهزة الحكومية التي هي إحدى أدوات رؤية 2030.بدوره ذكر المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود بن موسى الصلاحي، أن هذه الشراكة نوعية ورائدة خصوصا أنها تتضمن العمل والبيانات الإحصائية الوطنية الرسمية التي تمثلها الهيئة العامة للإحصاء، وكذلك المكتبة الرقمية السعودية التي تعتبر البوابة الرسمية لدخول الباحثين والباحثات .وقال: "طالما كانت البيانات الإحصائية عامل مهم ومركز رئيسي في الدراسات الميدانية والباحثين التي تتطلب مثل هذه البيانات حيث ستتيح هذه الاتفاقية الربط التقني بين بوابة الهيئة العامة للاحصاء، وبوابة المكتبة الرقمية، وإضافة جميع البيانات المتاحة حيث تعتبر أكبر تكتل وطني لمصادر المعلومات بالشرق الاوسط".وأكد أن الشراكة مرتكز رئيسي في رؤية 2030حيث تتيح الدخول إلى موقع الإحصاء والاطلاع على كافة مؤسسات الدولة بجميع القطاعات .// انتهى //19:27ت م0104