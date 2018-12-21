رام الله 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية " نعلين " السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.وأفادت مصادر ومحلية وشهود عيان في القرية أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة القرية السلمية مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق .// انتهى //19:32ت م0107