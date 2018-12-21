حائل 14 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لرعاية مرضى السرطان بحائل (بسمة ) حمود المطرفي وأعضاء مجلس الإدارة.ونوّه نائب أمير منطقة حائل بأهمية دور مثل هذه الجمعيات المتخصصة وأهمية دعمها من كافة الجهات، مشيرًا إلى الدعم الذي تجده الجمعيات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وكذلك من أمير المنطقة ومن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية, مؤكدًا سموه أن التكاتف والتآزر هو من سمات المجتمع السعودي, كما نوه سموه بدور مجلس إدارة الجمعية متطلعًا إلى المزيد من العمل وتقديم خدمات أشمل للمستفيدين.من جهته عبر رئيس مجلس إدارة (بسمة ) عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما تجده الجمعية من دعم واهتمام.وقدم المطرفي عرضًا عن جهود الجمعية وأهدافها والمستفيدين منها الذي وصل عددهم 170 مستفيداً رغم حداثة الإنشاء واستعرض الشركات التي أبرمتها الجمعية مع عدد من الجهات الحكومية الخيرية المشابهة, موضحًا نوعية البرامج التوعوية التي نفذت والأخرى الجاري تنفيذها.وفي ختام اللقاء تسلم نائب أمير منطقة حائل درعًا تذكاريًا من الجمعية, والتقطت الصورة الجماعية لسموه مع أعضاء الجمعية .// انتهى //19:51ت م0108