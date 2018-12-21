الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسيستعرض جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" ، مبادرة تحويل فروعه في مناطق المملكة كافة ، إلى مراكز تأهيل وتوظيف لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.وتواجدت فروع "هدف" المتنقلة الجديدة على أرض المهرجان لتقديم الخدمات لعملاء "هدف" من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم ، التي توفر لأصحاب العمل خدمات التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في مناطق المملكة، وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ"هدف" وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية للبرامج كافة.ويطلع زوار الجناح على البرامج التي يقدمها الصندوق ومبادراته الموجهة لأصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل، التي تهدف إلى دعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل ، إضافة الى تقديم عرض لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) الذي يمنح المنشآت المُنظمة عددًا من المزايا ومنها " الاستفادة من الكوادر الوطنية دون التزامات مالية أو تعاقدية على المنشأة ، وتقليص تكاليف وفترة البحث عن كوادر مدربة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لأصحاب العمل " حيث يمكن للمؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية من الخريجين السعوديين، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" www.taqat.sa/tamheer:.كما يعرض جناح "هدف العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، التي تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتتيح خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة لأبناء وبنات المملكة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل، كما تتيح بوابة (طاقات) بحلتها الجديدة على الرابط ‏ https://www.taqat.sa/ لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهداف منشآتهم.//انتهى//19:59ت م0109