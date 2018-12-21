رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : القادسية يفوز على التعاون بثلاثية
الجمعة 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م واس
الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس
تغلب فريق القادسية على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل أهداف القادسية أحمد الزين وهارون كمارا وبيسمارك فيريرا في الدقائق 54 و59 و78 ، فيما سجل هدف التعاون عبد الفتاح آدم في الدقيقة 95 .
ورفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن ، وتوقف رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز الرابع .
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