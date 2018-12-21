الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واستغلب فريق القادسية على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل أهداف القادسية أحمد الزين وهارون كمارا وبيسمارك فيريرا في الدقائق 54 و59 و78 ، فيما سجل هدف التعاون عبد الفتاح آدم في الدقيقة 95 .ورفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن ، وتوقف رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز الرابع .// انتهى //20:06ت م0111