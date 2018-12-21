الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسقال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي إن الأخضر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود، من مشاركته في النسخة المقبلة من كأس أمم آسيا التي تقام مطلع العام المقبل في الإمارات .وأجرى بيتزي حواراً مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على هامش اقتراب المنتخب الوطني من المشاركة في البطولة التي تنطلق في الخامس من شهر يناير.وأوضح بيتزي أن طموحه لا حدود له من المشاركة في كأس آسيا ، مشيراً إلى أن حجم الشعور بالمسؤولية ازداد بشكل واضح لدى اللاعبين خلال الآونة الأخيرة، وبقدر يفوق ما كان عليه خلال بطولة كأس العالم في روسيا.وأضاف المدرب أنه دائما ما يسعى لبث الروح القتالية والشعور بالمسؤولية والرغبة الجامحة لتحقيق الانتصارات في نفوس اللاعبين.وأكد أنطونيو أنه على دراية كبيرة بالكرة الآسيوية من واقع اقترابه من اللاعبين ومتابعته عن قرب لدوري المحترفين خلال العام الذي قضاه على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي ، مشيرا إلى أنه تابع عدداً كبيراً من المنافسين، وأدرك جيدا أن البطولة المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق وستشهد مباريات قوية وغاية في الصعوبة .وأشار إلى أنه سيأخذ كل مباراة على حدى من أجل تحقيق متطلبات معينة ، مشدداً "كما صرحت مسبقا فإن طموحنا لا حدود له" .واستعاد بيتزي ذكريات مشاركته مع المنتخب الوطني في النسخة الماضية من كأس العالم، التي أقيمت خلال شهر يونيو ويوليو على الملاعب الروسية، وتوج بلقبها منتخب فرنسا للمرة الثانية في تاريخه ، وقال في هذا الصدد إن البداية أمام روسيا والخسارة بخماسية دون رد كان بمثابة الكبوة والضربة القوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأداء كان مغايراً تماماً في المباراة الثانية ضد أوروجواي .وأضاف : "قدمنا أداء رائعا للغاية أمام أوروجواي وكنا نستحق الخروج بنقطة التعادل، ولكن مجهودات اللاعبين تكللت بتحقيق فوز في الجولة الأخيرة أمام المنتخب المصري المدجج بالنجوم المحترفين في أوروبا " .// انتهى //20:25ت م0112