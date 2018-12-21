الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأبحرت سفينة "بينيسي" الإندونيسية التقليدية بزوار الجنادرية 33، لتنقلهم عبر تقنية ثلاثية الأبعاد إلى أروع الجزر الإندونيسية الساحرة، تداعبهم الدلافين التي تسابق الريح ممتطية أمواج البحر الهادئة وطيور النورس التي تعشق "بينيسي" السفينة الشراعية ذات الصواري .وتعد "بيبنسي" سفينة تقليدية تاريخية شراعية اشتهر بصناعتها قبيلة "كونجو" المتفرعة من قبيلة "بوقيس ماكاسا"، ومعظمهم يقيمون في منطقة "بولوكومبا" في منطقة جنوب سولاويسي، واشتهروا افراد هذه القبيلة بفن بناء القوارب من أجل نقل البضائع داخل الإرخبيل الإندونيسي.وتشارك جمهورية إندونيسيا ضيف شرف مهرجان الجنادرية 33 بنماذج لسفينة "بينيسي" للتعريف بمكانتها التاريخية العريقة، والتي حددت اليونسكو فن بناء القوارب في "بينسي باعتباره تحفة من التراث العالمي في الدورة الثانية عشرة للجنة التراث الثقافي 2017.// انتهى //20:28ت م0113