الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مساء أمس، جناح المنطقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33".وكان في استقبال سموه وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي ‏رئيس وفد الجنادرية ورؤساء اللجان .وفور وصول سموه ، تجول في بيت الشعر وجناح الأسر المنتجة والمسرح ، كما تفقد سموه معارض خط التابلاين والمعهد السعودي للتعدين ومعرض التعليم - والسياحة والصحة و الفنون التشكيلية وجناح سينما التابلاين وجناح الصقور وركن جائزة كفو .ودشن سموه خلال الجولة " جائزة "كفو" ، مؤكداً سموه بأن الجائزة تستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية للمبادرة في العطاء والإسهام في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك عبر رصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم على ما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات مميزة في المجالات كافة .ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بالرعاية والدعم الكبير الذي يلقاه المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية " من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، سائلاً المولى أن يوفق الجميع وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.// انتهى //20:46ت م0114